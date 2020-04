Alessia Marcuzzi in versione acqua e sapone pubblica una foto sui social. I suoi fan commentano:” Bravissima naturale come tutte noi”

Un paio di giorni fa Alessia Marcuzzi ha lanciato una nuova challenge ai suoi fan: pubblicare foto senza filtri o trucco. Lei stessa ha postato una sua foto al naturale dichiarando: “Io sono la mia luce”. Il web si è scatenato. La conduttrice televisiva riesce anche senza trucco a farsi ammirare per la sua bellezza e semplicità. Non sono mancati commenti da parte di altri vip come Elena Santarelli o la cantante Gaia, vincitrice di amici, che ha scritto: “Bellissima dentro e fuori. Grazie mille per queste parole, grazie per aver condiviso un messaggio vero e sincero“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen, calze nere e tacchi a spillo nella vasca: la foto pazzesca

La foto acqua e sapone di Alessia Marcuzzi

Spettinata, struccata, no filter. Alessia Marcuzzi si rivela per quella che è: una donna semplice e spontanea, sempre sorridente. Il pubblico italiano la adora e la ammira proprio per questo. In ogni suo reality è riuscita a trasmettere serenità, allegria e bravura. Forse è per questo che sul suo profilo Instagram sono pochi i commenti negativi, anzi quasi assenti. Da Carabinieri al GF, dall’Isola dei famosi a Temptation Island, e poi Le Iene, la Marcuzzi è riuscita ad entrare nelle case degli italiani senza mai eccedere, quasi in punta di piedi.