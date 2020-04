Alfonso Signorini e la rivelazione ai fans: “Sono malato, lo so”

Alfonso Signorini in questo periodo di quarantena è diventato particolarmente paranoico e sta incrementando le sue pulizie, condividendo sui social i suoi segreti per le faccende domestiche

Alfonso Signorini, come tutti noi, sta cercando di gestire la quarantena come meglio crede. Fino allo scorso 8 aprile ha condotto il Grande Fratello Vip, un’edizione particolarmente difficile a causa dell’arrivo del covid-19 in Italia. Nonostante questo, ha cercato di mandare avanti l’edizione e ha decretato alla fine come vincitrice Paola De Benedetto, che ha devoluto in beneficenza l’intero montepremi. Ma ora che tutto è finito, che fine ha fatto il noto conduttore?

Alfonso Signorini e le sue pulizie in quarantena

In attesa di scoprire che futuro professionale lo aspetta, proprio come tutti noi è in casa in quarantena. Il noto giornalista esperto di gossip ha fatto sorridere per via di uno scatto in cui è in tenuta da casalingo disperato, pronto a pulire la sua abitazione. All’immagine ha accompagnato una didascalia in cui ha spiegato il suo rapporto con le faccende di casa in questo periodo. Bisogna mantenere costantemente la casa pulita. “Adoro lavare i tappeti prima di sera. Devo cominciare seriamente a preoccuparmi. Ps: ho la mascherina perché la candeggina non la reggo. Ho provato con l’aceto ma non vengono come piace a me (sono malato, lo so).

Di seguito al post, hanno commentato molti personaggi del mondo dello spettacolo come Alessandra Marcuzzi e Ana Laura Ribas. Le due donne si sono lasciate andare a grosse risate. Non tutti erano abituati a vederlo in queste vesti, ed è particolarmente divertente, insolito e anche buffo vederlo come casalingo disperato.

