È il solito splendore, Anna Tatangelo. Sul suo profilo personale Instagram la cantante regala l’ennesima posa sensualissima.

Nelle scorse settimane Anna Tatangelo è tornata ad essere una donna single. Per la seconda volta infatti la 33enne cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone, ed il cantautore napoletano, si sono detti addio. La loro storia andava davanti da febbraio del 2005, diventando però ufficiale solamente a dicembre del 2006.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara | trappola ai followers | “L’occhio cade lì” | FOTO

LEGGI ANCHE –> Maddalena Corvaglia | il fitness con la figlia a casa è uno show | FOTO

Anna Tatangelo, lo scatto che infiamma l’animo degli ammiratori

E nel frattempo è nato anche un figlio, che oggi ha 10 anni. Per lei però non sembrano esserci conseguenze dal punto di vista dell’umore. E se ci sono, lei è sicuramente molto abile a nasconderle. Osservando il suo profilo Instagram personale, la Tatangelo si fa vedere in scatti tutti pieni di sensualità. A volte anche osando, pur senza mai sconfinare nella volgarità. E come al solito è bellissimo, comun denominatore che racchiude ogni sua foto.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Canalis si scatena: “Home fashion week”

LEGGI ANCHE –> Elena Santarelli | “Non ce la faccio più | voglio farlo con mio marito” | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Io resto a casa, la mia mente no 🧠🎶 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 9 Apr 2020 alle ore 10:34 PDT

Tra i post recenti vediamo una Tatangelo che mette le mani nei jeans larghi per sistemarli. Una posa che ha fatto letteralmente impazzire i suoi followers.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale