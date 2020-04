L’Iss si è espresso sul fare la spesa al tempo del Covid-19: “Prepara una lista della spesa per ottimizzare i tempi all’interno dei supermercati e ricorda la mascherina”.

Mascherina prima di entrare nel negozio, gel e spray, utile oltre che per le mani, per disinfettare i manici dei carrelli, guanti usa e getta e attenti al distanziamento. Una volta a casa, occhio alle buste della spesa: bisogna evitare di posarle sul piano di lavoro degli alimenti, che va pulito e disinfettato, così come vanno lavate per bene frutta e verdura fresche. L’Istituto Superiore di Sanità ha scritto il rapporto tecnico: “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2”, dedicato sia agli operatori del settore alimentare sia ai consumatori che devono seguire regole precise in ambito domestico di igiene, conservazione e consumo degli alimenti. Questi sono quindi i consigli per i consumatori: prima di fare la spesa, “se hai sintomi compatibili con il virus, resta a casa. Prepara una lista della spesa per ottimizzare i tempi nei negozi. Ricorda di portare con te la mascherina”.

Prima di fare la spesa bisogna indossare la mascherina

Nel momento di fare la spesa: “Mentre sei in attesa, mantieni il distanziamento dalle atre persone. Prima di entrare nei negozi per alimenti, indossa la mascherina. Rispetta le norme indicate dai gestori dei negozi, inclusi, i percorsi obbligati da loro definiti all’interno dei locali (se presenti). Utilizza spray o gel sanificanti disponibili per disinfettare i manici dei carrelli/cestini. Usa spray o gel sanificanti per disinfettarti le mani. Mantieni il distanziamento dagli altri clienti e dal personale. Usa sempre i guanti ‘usa e getta’ per gli alimenti sfusi (frutta, verdura, ecc.). Non toccare i prodotti in esposizione, limitati a prendere e depositare nel cestino/carrello gli articoli che intendi comprare”.

E, una volta a casa: “Non riporre le borse della spesa su superfici che verranno a contatto con alimenti; lava sempre le borse della spesa riutilizzabili. Prima e dopo aver messo a posto la spesa, lavati bene le mani”.