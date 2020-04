Fase 2, tra le nuove misure al vaglio del governo ci sarebbero importanti novità anche per stazioni ed aeroporti.

Il coronavirus ha stravolto la vita di tutti: sono cambiate in modo radicale le nostre abitudini e la popolazione è stata costretta ad un lungo lockdown per evitare la diffusione del nuovo covid-19. Il governo sta studiando le misure da adottare per la fase 2: il prossimo maggio potrebbero essere allentate alcune misure drastiche. Sono tante le situazioni che il premier Conte sta analizzando: dalle riaperture delle attività agli spostamenti, passando per applicazioni di tracciamento e mascherine, fino ad arrivare al settore dei trasporti. Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, ci sarà una profonda rivoluzione anche nel settore dei trasporti.

Fase 2, cosa accadrà nelle stazioni e negli aeroporti

Il governo sta vagliando una misura alquanto interessante per la fase 2. Il termoscanner per il rilevamento della temperatura dovrebbe essere introdotto in tutte le stazioni (grandi e piccole) e in tutti gli aeroporti d’Italia. Fino ad oggi tali strumenti non sono presenti nei piccoli aeroporti anche se la temperatura viene comunque rilevata manualmente. Come se non bastasse, è previsto l’obbligo su tutti i mezzi di trasporto collettivi come treni, aerei, metro e navi) del distanziamento sociale e della mascherina. Il governo potrebbe pubblicare il nuovo Dpcm nei prossimi giorni.

Il settore dei trasporti è tra i più colpiti dalla crisi economica causata dal blocco per il coronavirus. Milioni di persone rischiano il posto di lavoro mentre alcune aziende e compagnia rischiano il fallimento.