Decreto 2020: bonus figli, proroga cassa integrazione, bonus affitti e bollette, reddito di emergenza. Ecco cosa devono sapere gli italiani

Il decreto aprile 2020 è rinviato a fine mese. Ma cosa spetterà agli italiani? Ecco le ipotesi allo studio del Governo. Non più aprile ma maggio. Il nuovo decreto riserverà bonus figli, Rem, proroga Cassa integrazione, bonus affitti e bollette. Il Governo è pronto ad investire 50 miliardi di euro per fronteggiare la crisi economica italiana che il Covid-19 ha provocato. Il rinvio è stato ufficializzato dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Inca. Qualche giorno in più per sostenere nel modo migliore i lavoratori, le imprese e i cittadini tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Fase 2: dai parrucchieri allo shopping. Le nuove regole

Decreto aprile 2020, lo studio del Governo

Il testo del decreto è ancora da definire, è certo però che oltre ad importanti misure a sostegno dell’economia, saranno inserite anche le basi per la fase successiva: la ripresa economica italiana. Le decisioni saranno rivolte anche a coloro che non sono rientrati nei precedenti decreti, inoltre ci sarà una nuova sospensione di pagamenti e adempimenti fiscali che sarà più ampia rispetto a quella prevista dal Decreto Cura Italia. Il bonus affitti, a quanto pare, sarà esteso anche a agli immobili a uso abitativo. Probabilmente sarà confermata la proroga della Cassa Integrazione in deroga e il reddito di emergenza. Il bonus per chi ha la partita Iva sarà prolungato anche per il prossimo mese e sicuramente passerà da 600 a 800 euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Fase 2, tutto quello che si potrà fare dal 4 maggio

Il Governo è continuamente a lavoro per garantire la salute e il benessere agli italiani, ancora in lockdown fino al 4 maggio.