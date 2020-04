Elisabetta Canalis si scatena: “Home fashion week”

Elisabetta Canalis dà via alla settimana della moda in quarantena. Pubblica alcune foto molto sexy che provocano i suoi fan

Attraente, sexy, l’ex velina sarda continua a scatenare il web con le sue foto su Instagram. Elisabetta Canalis all’età di 41 anni sfoggia tutta la sua bellezza ai suoi fan. Il pubblico social è impazzito soprattutto dopo l’ultimo post della velina dal titolo: “Home fashion week”. “Sei una meraviglia nelle meraviglie”, “Eri stupenda…ora di più”, “Quanto sei bona”. Alcuni dei tanti commenti sotto la foto.

Elisabetta Canalis e la spallina tirata giù

Visualizza questo post su Instagram 📸 home fashion week Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 24 Apr 2020 alle ore 11:34 PDT

Vestitino verde e corto, stivali da cowboy. Un look inconsueto per il lockdown. Ma Elisabetta Canalis ci scherza su e scrive: “Home fashion week”. Tre foto, una più sexy dell’altra. Nella seconda la spallina del vestito è tirata giù e si intravede qualcosa del seno. Lo sguardo diretto nella fotocamera. La Canalis è così sexy ma allo stesso tempo naturale. Lo si nota dai suoi capelli spettinati. Le foto sono state scattate nel giardino di casa sua in America, dove sta trascorrendo la quarantena insieme a suo marito e a sua figlia.

Anche giorni fa l’ex velina aveva postato una foto molto attraente che la ritraeva di schiena. Anche in quella situazioni non sono mancati commenti sul suo conto. Sempre tutti positivi, ovviamente. A distanza di anni la bellezza sarda colpisce ancora, lasciando gli italiani e non solo senza parole.

