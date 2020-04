Il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, lancia un avvertimento agli italiani. “Il virus c’è ancora”

La Fase 2 è alle porte e per l’occasione il Premier Giuseppe Conte terrà un discorso alla nazione nella serata di sabato 25 aprile 2020. Nel frattempo giungono anche le dichiarazioni del commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri. “Oggi è la Festa della Liberzione, ma non non ci siamo ancora liberati del virus. Non abbiamo ancora vinto e mi auguro che di questo la gente se ne renda conto. Il nostro nemico è ancora presente. Ci ha tolto le nostre libertà, noi stiamo lottando per riconquistarle ma c’è ancora molta strada da fare”. Lo stesso Arcuri annuncia il via, per il 4 maggio (che coinciderà anche con lo start della Fase 2) di una campagna di test sierologici su ben 150mila persone. Ed invita tutti gli italiani a continuare a rispettare le regole di distanziamento sociale, che hanno portato nel corso dell’ultimo mese ad un progressivo miglioramento dei numeri. I dati su nuovi contagi, vittime e posti letto occupati nei reparti di rianimazione dei nostri ospedali fanno segnare un calo. Anche se restano comunque importanti. Per questo c’è ancora bisogno di darsi da fare osservando le regole indicate da Governo, Ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità.