Federica Panicucci ha pubblicato su Instagram una foto alquanto particolare: la conduttrice è stesa sul tavolo insieme ad un vassoio di fragole.

Federica Panicucci è una delle conduttrici italiane più amate. La cinquantaduenne è pronta a tornare in televisione: qualche giorno fa ha dichiarato di essere in trattativa con Mediaset per rientrare a condurre mattino 5. Al momento la trasmissione viene condotta dal collega Francesco Vecchi. La Panicucci comunica con i suoi fan tramite i social: il suo profilo Instagram è molto seguito è vanta 975 follower. Qualche ora fa la bella conduttrice ha pubblicato una foto sul noto social e ha conquistato numerosissimi like e commenti. La foto in questione è alquanto particolare.

Federica Panicucci, lo scatto conquista i fan

Federica Panicucci ha pubblicato una bella foto su Instagram: distesa su un tavolo con una coppa di fragole e il suo splendido sorriso in primo piano. In poche ore lo scatto ha catturato più di 12mila like e numerosi commenti. I suoi followers le hanno fatto i complimenti con parole dolci. La conduttrice chiede ai fan attraverso il post se gradiscono le fragole: la foto è accompagnata da alcuni hashtag come #memories, #quarantine e #coronavirus. La toscana delizia spesso i suoi “seguaci” con foto sensuali ma mai volgari.

Mattino 5 lo sta conducendo Francesco Vecchi a causa dell’emergenza coronavirus ma ben presto Federica Panicucci riprenderà il suo posto.