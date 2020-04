La triste vicenda di Giovanna, 37 anni, uccisa dal virus come tante altre persone altrettanto giovani. Ma lei non sapeva di essere malata.

Una delle persone più giovani a morire per l’epidemia in corso è Giovanna Sauchella, uccisa dal virus a soli 37 anni. Lei era originaria del comune sannita di Telese Terme, ma dalla provincia di Benevento si era trasferita a Pescara assieme al marito Gianluca. In Abruzzo entrambi lavoravano come ingegneri.

Purtroppo il quadro clinico della donna è andato compromettendosi sempre più a causa di una grave malattia preesistente. Il suo fisico indebolito nulla ha potuto contro l’attacco virulento portato dal virus, che l’ha uccisa. I medici parlano infatti di concausa della morte, e la scoperta del Covid è avvenuta soltanto dopo il decesso. Alcuni dottori infatti hanno svolto il tampone sul corpo di Giovanna, constatando la presenza del virus nel suo corpo. Lei era affetta da un cancro.

Uccisa dal virus, la scoperta della positività solo dopo il decesso

All’ospedale di Pescara ci sarebbero altri contagi circa, in base alle informazioni che trapelano da lì. Questo ha portato la direzione della struttura a prendere le dovute precauzioni. Alcuni pazienti sono stati trasferiti altrove, altri hanno potuto fare ritorno a casa con comunque la costante presenza di personale sanitario a seguirli.

E sono in corso anche dei test per cercare di individuare eventualmente altre persone contagiate. Intanto è in corso una sanificazione le cui operazioni potrebbero avere presto conclusione.