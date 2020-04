Guendalina Tavassi ha pubblicato su Instagram una foto in cui mette in mostra il suo fisico da urlo.

Guendalina Tavassi è un’influencer e personaggio televisivo: la romana ha partecipato all’edizione del Grande Fratello 11, una delle edizioni più fortunate. Dopo il GF11 la romana ha iniziato a partecipare con frequenza a programmi come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e l’Isola dei famosi. La trentaquattrenne ha un profilo Instagram seguito da 976mila account e ama condividere con i suoi follower le sue splendide foto. Da qualche giorno Guendalina sta postando foto in costume e sta deliziando i fan con la sua sensualità.

LEGGI ANCHE –> Federica Panicucci sul tavolo con le fragole, lo scatto conquista i social| FOTO

Guendalina Tavassi, lo scatto in costume infiamma il web

Guendalina Tavassi ha pubblicato su Instagram una foto in bikini rosso fuoco accompagnando il post con una frase simpatica. “E dopo le Winx me sentivo tanto Pamela Anderson”. Nello scatto, infatti, la bella romana sembra una tipica bagnina della serie Baywatch. I fan hanno commentato con entusiasmo la foto inondando il post di complimenti e frasi graziose. Lo scatto ha conquistato più di 24mila like. Qualche giorno fa, per strappare un sorriso ai suoi “seguaci”, pubblicò una foto in costume nel suo bagno di casa, accompagnando il post con un’ironica frase. “Non so più che foto posta dentro casa. Ve ripropongo la mia estate 2020 nel bagno”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo | La mano nei jeans infiamma i fans|| “Ogni tanto” | FOTO

Visualizza questo post su Instagram E dopo le winx me sentivo tanto Pamela Anderson😂💁🏼‍♀️ #remember #summervibes Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 24 Apr 2020 alle ore 2:30 PDT

Guendalina, così come milioni di italiani, è a casa per il lockdown imposto dal governo a causa dell’emergenza coronavirus. La romana condivide con i fan i momenti della sua giornata ma da qualche giorno sta postando foto di natura “estiva”.