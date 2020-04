Da qualche giorno gira la notizia della possibile morte del Principe Filippo, il marito della Regina Elisabetta d’Inghilterra.

I tabloid inglesi vociferano sulla presunta morte del Principe Filippo e del fatto che non sia stato fatto l’annuncio ufficiale per via dell’emergenza del Coronavirus. In questo momento, nel caso in cui il Principe dovesse essere realmente morto, non potrebbe avere i giusti onori e un degno funerale, per questo motivo secondo i tabloid la notizia non sarebbe stata diffusa per questo motivo.

LEGGI ANCHE -> Società di Immunologia contro il virologo Giulio Tarro

Principe Filippo morto: Instagram toglie ogni dubbio

Sembra che in questi ultimi giorni fosse stato diramato un annuncio ufficioso riguardante la morte del consorte della Regina Elisabetta, notizia che in qualche modo sarebbe dovuta rimanere segreta per evitare ogni tipo di assembramento per il funerale del Principe. L’ultimo messaggio che è stato rilasciato dal canale ufficiale della pagina reale su Instagram sembra aver eliminato tutti i dubbi e a scriverlo sembra sia stato proprio lui, il Principe Filippo che a quanto pare è vivo. Il marito della Regina Elisabetta nei giorni scorsi ha voluto condividere un suo pensiero e ringraziamento e lo ha fatto attraverso Instagram. Il Principe avrebbe ringraziato tutti “i lavoratori chiave che assicurano la continuità delle infrastrutture, il personale e i volontari che lavorano alla produzione e alla distribuzione di cibo, quelli che mantengono i servizi postali e di consegna, e quelli che assicurano la raccolta dei rifiuti”.

LEGGI ANCHE -> Fase 2, tutto quello che si potrà fare dal 4 maggio

Eppure, nonostante questo, tanti continuano a pensare che si tratti di una tattica della famiglia Reale per cercare di togliere i dubbi e nascondere la notizia della morte del Principe.