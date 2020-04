Matteo Salvini torna a far parlare di sè mostrando ai suoi fan le immagini del bilocale sito nel cuore di Milano

Matteo Salvini, leader del partito politico e segretario della Lega Nord dal 2013 non è nuovo alla vita da social. Il suo pensiero polemico sulla condotta politica, disordinata e dittatoriale di Conte è stato oggetto di alcuni video andati in onda sui social network. Il leghista del Nord aveva richiamato l’attenzione del pensiero di Mattarella su alcune considerazioni circa le parole offensive spese dal premier nei suoi riguardi. Il Capo di Stato però non ha mosso bocca, rinviando l’oggetto di discussione nelle camere del parlamento.

Il polverone alzato da Salvini, oggi si è schiarito con alcune immagini che riguardano la vita privata del leghista. Egli è titolare di un appartamento, un bilocale ammodernato nel cuore di Milano e condiviso con i figli. Anche gli esponenti della politica italiana oggi trovano il modo di approfondire il legame familiare, condividendo scatti di quotidianità insieme ai figli quando gli fanno visita.

Le immagini del bilocale di Matteo Salvini

Un appartamento molto carino è stato definito dai fan, sostenitori di Matteo Salvini in occasione della festa nazionale del Paese, vittorioso con l’aiuto delle resistenze alleate contro le politiche dittatoriali del Governo fascista. Si tratta di un appartamento in formato bilocale, adatto alle esigenze primarie. La casa è situata in una ricca zona residenziale di Milano, comprensivi di ambienti efficienti, idonei ad ospitare anche 2/3 persone.

Negli scatti fotografici che postati sui social network da Matteo Salvini, si possono intravedere sullo sfondo gli ambienti principali come la camera da letto, il soggiorno e la cucina.

Nella stanza dove trascorre la notte, Salvini fa notare ai suoi fan la presenza di un secondo letto per il primogenito del leader della Lega. Poi accanto è presente un armadio nel quale condivide assieme al suo compagno di stanza un parco vestiti il più delle volte in preda al disordine. Salvini prosegue la sua campagna panoramica facendo notare il legame indissolubile con foto di famiglia su quadri di pregevole fattura inchiodati ai muri delle pareti.

L’ultima attenzione il leghista la riserva alla cucina dove mostra un piano cottura poco articolato e utile per l’indispensabile. Cuocere i cibi preferiti della figlia più piccola e del figlio è il suo piatto forte come parte del suo piccolo soggiorno gremito di immagini a colori dipinti dalla figlia.