Sara Croce, “Madre Natura” del programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis fa impazzire i suoi fan con scatti bollenti su Instagram

La modella della tv italiana, Sara Croce infiamma i social attraverso scatti fotografici bollenti. Non sono mancati i likes dei suoi fan che hanno condito le immagini postate da “Madre Natura” del programma televisivo condotto da Paolo Bonolis, “Avanti un altro” con apprezzamenti da capogiro. Neppure in questo periodo di quarantena forzata Sara non ha fatto mancare nulla, deliziando gli ammiratori con il suo aspetto fisico, statuario da silhouette.

La Sara “Bonas” di Paolo Bonolis è in attesa di poter tornare ad incantare anche in diretta televisiva e riapparire sotto la lente di ingrandimento. Nel frattempo dal 4 Maggio, giorno della fatidica fase 2, il programma “Avanti un altro” dovrebbe riprendere le dirette originali sulle reti Mediaset. Come per altri palinsesti in chiaro disponibili giornalmente, l’azienda televisiva ha deciso di lanciare puntate pregresse. La decisione però non è andata giù al conduttore Paolo Bonolis, palesemente contrariato.

Gli scatti “ingranditi” di Sara Croce

La modella Sara Croce, originaria di Garlasco è entrata nelle grazie dei suoi ammiratori già nel lontano 2017. Allora la Sara Bonas di Bonolis aveva preso parte a Miss Italia 2017, dove si era classificata quarta. In seguito ha iniziato la sua carriera di modella davanti agli schermi con “Ciao Darwin 8” dove è diventata una vera e propria influencer che ha determinato un’impennata di fan sui social.

La quarantena causata dal Coronavirus ha rimarcato i suoi connotati di “star” del momento. Sara ha dunque trovato il modo di intrattenere il suo pubblico alla sua maniera.

In risalto quest’oggi sono le immagini andate in “onda” sul suo profilo Instagram che mostrano uno scatto fotografico in bikini nero. La sua bellezza viene articolata dalle due curve mozzafiato, strizzate nell’indumento.

Non sono mancati neanche gli apprezzamenti dei suoi colleghi di lavoro del programma “Avanti un altro”. Insieme ai fan hanno trovato anche loro il tempo di battezzare la modella Sara come la star tra le più cliccate del momento.