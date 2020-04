Più spregiudicata che mai, Wanda Nara ancora una volta cattura l’attenzione dei suoi tanti ammiratori. Gli ultimi scatti social sono uno spettacolo.

La conturbante Wanda Nara ha scelto di allietare la nostra quarantena. Naturalmente a modo suo. Naturalmente con scatti da mozzare il fiato. La moglie di Mauro Icardi non si nega mai davanti all’obiettivo, facendo sfoggio di tutta l’avvenenza di cui è dotata.

Bombastica più che mai, la bionda argentina mette in mostra tutta sé stessa. Di immagine in immagine, la 33enne ex moglie di Maxi Lopez ed ormai legata da diverso tempo ad Icardi, propone foto attuali ad altre ‘di repertorio’. Ad esempio possiamo vederla durante uno shooting con altre avvenenti colleghe. Per quanto riguarda quelle dei giorni d’oggi, Wanda Nara ne approfitta anche per fare un pò di sana autoironia, chiedendosi come fare con i capelli. Dal momento infatti che i parrucchieri sono chiusi per via della necessaria quarantena da rispettare.

Wanda Nara, sa sempre come attirare l’attenzione su di sé

Ma a dire il vero l’acconciatura di Wandita sembra proprio essere a posto. Come anche tutto il resto. Ora eccocela mentre indossa un elegante abito lungo completaente giallo. E che dona ampio risalto ad un pettorale decisamente impossibile da non notare. L’occhio scivola, ed è Wanda in verità a far si che cada lì. lo stesso avviene in un’altra immagine, nella quale la Nara ha un look decisamente più casual. Ma allo stesso modo sempre caratterizzato da una scollatura generosissima, in cui gli sguardi di tutti scivolano.

Inutile dire che entrambi gli scatti hanno totalizzato una pletora di ‘mi piace’ e di commenti di apprezzamento.

