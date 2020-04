Negli Stati Uniti, dove la diffusione del coronavirus ha raggiunto livelli di mortalità preoccupanti, i consigli del presidente Donald Trump stanno aggravando ulteriormente la situazione.

Fanno scalpore le dichiarazioni di Donald Trump che, se possibile, rende la situazione ancora più critica nello stato americano di New York. Attualmente sono circa 905 mila i casi di coronavirus accertati, New York dimostra di essere lo stato con un tasso di infezione mai registrato in tutti i paesi del pianeta con almeno 50 mila morti, una tragedia che ha portato addirittura all’uso di fosse comuni per seppellire i defunti. I giornali statunitensi riportano che sono in tanti quei cittadini che , sopratutto a New York hanno assunto dei disinfettanti con la speranza di salvarsi dal coronavirus. A quanto pare, dopo che il presidente Donald Trump ha consigliato di iniettarsi del disinfettante per rendersi immuni alla pericolosa influenza il New York City Poison Control Center ha assistito ad una vera e propria impennata di telefonate.

Le reazioni alle dichiarazioni di Trump

Sono state circa 30 persone, più del doppio registrate l’anno scorso nello stesso periodo, che hanno contattato il centro nella fascia d’orario successiva alla dichiarazioni di Trump. Purtroppo New York non sembra essere un caso isolato, anche nel Maryland il governatore Larry Hogan ha confermato che dopo i consigli del presidente nel suo stato si sono avute più di 100 chiamate ad una hotline di emergenza per chiedere informazioni sui disinfettanti domestici. Per fortuna nessuno è morto a causa di questo assurdo metodo fai da te ma l’onda di cittadini che hanno seguito i suoi consigli hanno spinto la casa bianca a difendere il presidente Trump e chiarire che le sue dichiarazioni avevano delle semplici finalità sarcastiche.

Perfino le compagnie di aziende che producono disinfettanti si sono preoccupate di avvertire i propri clienti sul pericolo di un uso così improprio dei prodotti.