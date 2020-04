In un’intervista a ‘La Repubblica’, il premier Conte ha anticipato alcuni contenuti del prossimo provvedimento che allenterà il lockdown a partire dal 4 maggio.

Giuseppe Conte in un’intervista a ‘La Repubblica’ ha dichiarato: “La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. La ministra Azzolina sta lavorando per consentire che gli esami di Stato si svolgano in conferenza personale, in condizioni di sicurezza. Tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, nel caso in cui le scuole vengano riaperte. È in gioco la salute dei nostri figli, senza trascurare che l’età media del personale docente è tra le più alte d’Europa. La didattica a distanza sta funzionando bene”. Nel decreto in preparazione afferma Conte: “saranno previste misure specifiche di sostegno per i genitori che hanno figli a casa: il congedo straordinario e il bonus babysitting. Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese ma non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, non sarà di certo un ‘liberi tutti'”.

Il premier Conte: “Nuove regole per le cerimonie religiose”

“Non possiamo procedere in ordine sparso – continua il premier -, non possiamo permettercelo perché il virus non conosce distinzioni territoriali e dobbiamo prevenire una seconda ondata di contagi. Il piano nazionale ci consente una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni. Abbiamo sollecitato al comitato tecnico-scientifico l’indicazione di nuove regole per le cerimonie religiose. Auspichiamo di poter venire incontro all’esigenza di accostarsi ai sacramenti”.

“Una privazione che questa emergenza ci ha portato e che ho trovato molto dolorosa, è la rinuncia ai funerali – conclude Conte – che significano anche un ultimo gesto di affetto nei confronti delle persone care che ci hanno lasciato”.