Elettra Lamborghini, via i vestiti: “Sto aspettando il mio fidanzato così”. Ieri sera, in un momento di noia, ha fatto quattro chiacchiere con i fans e ha rivelato dettagli piccanti sulla sua storia d’amore

Una serata di noia, un box di domande su Instagram e succede il panico. Elettra ieri sera era a letto, sotto le coperte, e stava aspettando il suo promesso sposo, quando il web si è scatenato. Nelle storie era evidente che Elettra non indossava nulla addosso, soltanto una coperta che lasciava poco spazio all’immaginazione. “Mentre aspetto il maschio per andare a letto” nomina il box delle domande, per suggerire ai fans di farle compagnia. E le domande non sono tardate ad arrivare.

Elettra senza veli: “Vi faccio vedere dove sono i miei piercing” –> LEGGI QUI

Elettra Lamborghini su Instagram: “Scusate, ma perché voi come andate a letto?”

Elettra Lamborghini, reduce dal Festival di Sanremo, sta vivendo questa quarantena in compagnia del suo fidanzato. Ieri sera ha fatto quattro chiacchiere con i suoi fans mentre lo aspettava a letto e ha risposto senza farsi troppi problemi a quello che le veniva chiesto. “Ma sei nuda?” le chiede un utente. “Scusate, ma perché voi andate a dormire vestiti?” risponde lei a tono, confusa. Poi la domanda successiva: “E cosa fai con il maschio appena viene a letto?”. Lei risponde: “Nulla, se non si muove vado a dormire”.

Elettra: “In quarantena mangio tantissimo” –> LEGGI QUI

Poi altre domande, molte sui famosi piercing che ha fatto e che le hanno dato qualche problema. Ha mostrato nuovamente qualcuno e ha risposto ai dubbi dei fans che, come lei, vorrebbero farne qualcuno. Alla fine poi è sparita ed è ricomparsa direttamente stamattina.

Seguici anche su Instagram per altre notizie su gossip, spettacolo e televisione!