La showgirl Elisabetta Canalis in un video su Instagram prende a calci e pugni Brian Perri, suo marito, nella loro casa di Los Angeles.

L’ex velina ha pubblicato sul suo profilo Instagram diversi post e Stories in questo periodo di quarantena. Negli ultimi giorni però Elisabetta Canalis ha pubblicato un post che ha lasciato tutti senza parole. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia nelle scorse ore ha pubblicato un video molto divertente in cui si allena insieme al marito, tirandogli calci e pugni. I due stavano praticando kickboxing, ovvero una delle discipline più amate in assoluto dalla Canalis e che le permette anche di scaricare tutto lo stress accumulato in questi giorni in cui tutti siamo costretti a rimanere chiusi nelle nostre case. Il video in questione è diventato subito virale e se da una parte ha tanto divertiti i follower e fan dall’altra parte in molti non hanno apprezzato quel pizzico di violenza.

LEGGI ANCHE -> La cura al virus c’è: Da Pavia e Mantova arriva la svolta

La Canalis posta il video “Momenti di romanticismo”

Il video che la stessa Elisabetta ha chiamato “Momenti di romanticismo” ha ottenuto nel giro di poco tempo circa 30 mila like e migliaia di commenti. Tra questi si legge anche quello di Tiziano Ferro, che ha voluto sottolineare il fatto che il marito dell’ex velina fosse tutt’altro che rilassato. ‘SECONDO ME TEME IL GANCIO NEI DENTI DA UN MOMENTO ALL’ALTRO’, ha scritto il cantante, ovviamente in modo ironico.

Questo video oltre a mettere in mostra il fisico davvero atletico di Elisabetta Canalis, ha messo in evidenza un altro aspetto ovvero il forte legame che esiste tra lei e il marito.