Fase 2, alle 20.20 Giuseppe Conte annuncia il segreto – SEGUI LA DIRETTA

Fase 2, alle 20.20 Giuseppe Conte annuncia il segreto. Tutti collegati per ascoltare le parole del nostro premier in proposito – SEGUI LA DIRETTA

Il governo accelera sul Dpcm che prevede la riapertura per la fase 2 il 4 maggio. Dunque, questa sera alle 20:20, il premier Conte parlerà all’Italia n diretta. Il provvedimento, secondo quanto emerge nel corso della cabina di regia tra governo ed enti locali, potrebbe essere già pronto entro questa sera. La conferenza stampa si terrà a Palazzo Chigi.

Segui la diretta del premier Conte alle 20:20 da palazzo Chigi

Il governo va verso la riapertura il 4 maggio: sì alle visite ai parenti purché non siano riunioni di famiglia. Apriranno bar, ristoranti e il servizio ad asporto. Sui mezzi pubblici sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Per parrucchieri ed estetisti, invece, la riapertura non sarà possibile prima di giugno. Sui mezzi sarà previsto un numero massimo di passeggeri, in modo da rispettare la distanza di un metro, e la presenza di un marker sui posti a sedere per segnalare quelli che non possono essere usati. I cittadini chiedono l’uso delle mascherine pure per strada, così per stare più sicuri.

Dal 4 maggio, inoltre, via libera al running senza limitazioni di vicinanza a casa. Dovrebbe essere permessa l’attività motoria ma solo individuale. La ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici.

