Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, ha sorpreso tutti su Instagram con una rivelazione sul suo futuro.

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La 19enne ha già un grosso seguito sui social: il suo account Instagram annovera più di 60mila “seguaci”. La 19enne si comporta come una vera e propria influencer e in passato ha già fatto capire di voler seguire le ombre dei genitori ed entrare nel mondo dello spettacolo. Jasmine ha partecipato in alcune occasioni come ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso sia con la madre Loredana Lecciso sia da sola. La ragazza, molto simile alla mamma, ha partecipato recentemente al programma “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo. La Carrisi ha spiegato che i suoi genitori sono alquanto pesanti anche se la lasciano libera, definendo la figura del padre quella più severa. Qualche ora fa Jasmine ha rivelato ai suoi follower una cosa che vorrebbe fare nel futuro.

Jasmine Carrisi e la rivelazione sul futuro

Jasmine Carrisi ha giocato un po’ con i suoi fan tramite il format di Instagram “Fammi una domanda”. Un utente ha chiesto se lei volesse partecipare ad un reality come sex on the beach di Mtv. “Ex on the beach proprio no. Mi diverte seguirlo ma non parteciperei. Però altri tipi di reality magari si“, questa la risposta della figlia di Albano. La 19enne ha quindi svelato di voler partecipare ad alcuni tipi di reality show.

Qualche giorno fa alcuni haters hanno criticato la ragazza rivolgendo anche alcune offese: non manca però chi la difende e chi la riempie di complimenti nei commenti.