Naike Rivelli accende i social pubblicando uno scatto malizioso senza veli su Instagram.

Naike Rivelli è un’attrice italiana molto seguita sui social. La sua pagina Instagram è seguita da 263mila account e lei ama condividere le sue foto con i fan. Qualche giorno fa ha pubblicato un post in cui ha spiegato che lei ama condividere i post con i follower per condividere momenti della sua vita, della sua famiglia, pensieri e progetti lavorativi. La figlia di Ornella Muti, tuttavia, ama esagerare e spesso posta alcune foto da cardiopalma. Qualche ora fa la Rivelli ha postato uno scatto che ha letteralmente mandato i fan in visibilio.

LEGGI ANCHE –> Jasmine Carrisi su Instagram: la rivelazione sul futuro

Instagram, lo scatto bollente di Naike Rivelli

Nuova foto provocante su Instagram di Naike Rivelli. La bella attrice ha postato uno scatto di schiena con un pantalone attillato, tatuaggio in primo piano e senza veli dalla schiena in su. La figlia di Ornella Muti stuzzica i fan ritraendosi in un orticello, mezza nuda e con una scelta delle pantofole alquanto discutibile e divertente. Qualche ora dopo ha anche postato un video mentre lavora nel campo. La quarantacinquenne, su Instagram, ha condiviso in molte occasioni foto da censura con il suo corpo in risalto e le sue forme in bella vista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara e Icardi nel divertente video con Keylor Navas e sua moglie

La foto ha conquistato subito più di cinquemila like. Molti utenti hanno criticato la scelta delle pantofole mentre altri hanno lodato la bontà dei suoi scatti.