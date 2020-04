Terremoto nel Sud Italia, paura tra la gente

Uno sciame sismico, con 25 scosse di terremoto, si è registrato nella mattinata di oggi nell’area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli.

Nella mattinata di oggi, domenica 26 aprile, uno sciame sismico con 25 scosse di terremoto è stato registrato nell’area flegrea, in provincia di Napoli, dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. L’epicentro delle scosse, come riporta la redazione de Il Mattino, è stato individuato nella zona tra la Solfatara e i Pisciarelli e sono stati avvertiti a Pozzuoli e in gran parte dei Campi Flegrei. La scossa più rilevante è stata registrata alle 4:59 di magnitudo 3,1, l’evento sismico più rilevante degli ultimi sei mesi.

Parte della popolazione ha avvertito lo sciame e si è riversata in strada in preda alla paura. Diverse, come riporta la redazione de Il Mattino, le segnalazioni all’Osservatorio Vesuviano ed alle forze dell’ordine, ma fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose.

