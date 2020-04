Scuole riaperte subito: arriva la nuova proposta che cambia tutto. Se Conte parla di settembre, qualcun altro propone di riaprire almeno quelle minori

Per quanto riguarda le riaperture delle scuole, Giuseppe Conte dice no: ha annunciato la riapertura solo a settembre. Adesso però, arriva una via alternativa dal Politecnico di Milano. Una variante, attraverso una serie di misure direttive, che potrebbero portare all’immediata riapertura degli edifici scolastici.

Scuole riaperte subito? La nuova proposta

Uno studio elaborato della struttura universitaria, ha tracciato una possibile soluzione per rilanciare e subito le attività didattiche. Risolvendo anche un grosso problema che verrà a crearsi: se i genitori tornano a lavoro, chi si occupa dei bambini? Se i bambini non potranno tornare a scuola, a prendersi cura di loro saranno i nonni. Il che, di conseguenza, potrebbe portare ad esporre la fascia in assoluto più delicata della pandemia.

“Se il vincolo sarà la distanza di 1, o di 2 metri, perché gli adulti possono andare in ufficio o sul tram mantenendo quella distanza e gli studenti no?” riferisce Ferruccio Resta, rettore del Politecnico. Il programma riguarderebbe infatti solo le scuole materne ed elementari. I contesti superiori e universitari, in quanto comunità molto più grandi, hanno un maggiore impatto sui mezzi di trasporto e altre dinamiche della città.

Le scuole più giovanili sono di solito più vicino a casa. Il che permetterebbe degli spostamenti semplici, spesso a piedi, e senza riempire mezzi di trasporto. Delle lezioni poi a fasce, con orari diversi per un certo numero di bambini e col doveroso distanziamento sociale, permetterebbe ulteriormente la fattibilità del progetto. Ora, bisogna vedere se Conte deciderà di prendere in considerazione questa proposta.