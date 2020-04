Wanda Nara, Mauro Icardi, Keylor Navas e Andrea Salas hanno postato un divertentissimo video su Instagram.

Sul profilo Instagram della Nara è apparso un video in cui lei insieme al marito ed ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi, al portiere del Paris Saint-Germain Keylor Navas e a sua moglie Andrea Salas fanno un gioco molto divertente. La didascalia scritta dalla moglie di Icardi recita così: “Ricordi, mi mancate amici. Come ci siamo divertiti!” I quattro protagonisti rispondono ad alcune domande di coppia, come ad esempio, “Chi è il più geloso?” oppure “Chi cucina meglio?”, “Chi fa più regali dei due?” e altre. L’opinionista del programma TV Tiki Taka insieme al suo campione argentino e ai due amici si mostrano molto divertiti, suscitando anche l’interesse di molti follower e fan dei quattro noti personaggi.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara | trappola ai followers | occhio cade lì| FOTO

Wanda Nara è sempre molto attiva sui Social

L’opinionista televisiva è sempre molto attiva sui Social Network e soprattutto su Instagram. In questi ultimi giorni infatti ha postato alcune foto in cui mostra tutta la sua perfetta tenuta fisica con scatti che i fan hanno molto apprezzato. In uno di questi si chiedeva come comportarsi in questi giorni di quarantena con i propri capelli ma nell’immagine in questione appare ben pettinata, con i capelli raccolti e, più che altro, i follower hanno notato non l’acconciatura, ma il décolleté. Stesso discorso per un altra foto in cui Wanda è vestita con un bell’abito giallo e ben acconciata.

LEGGI ANCHE -> Donna di 34 anni uccisa a calci e pugni in casa: arrestato il compagno

In questo secondo scatto, la didascalia è stata: “Mi manca un po’ indossare un abito per uscire .. una vita in tuta”. Anche in questo caso sono piovuti tanti commenti e like di apprezzamento.