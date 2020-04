Giunge una comunicazione da parte del RASFF in merito ad una allerta alimentare. Trovato un prodotto da supermercato con all’interno corpi estranei.

Arriva dal RASFF – il Sistema Rapido di Allerta Europeo su Alimenti e Mangimi – una allerta alimentare. L’Ente, che opera su scala continentale, ha segnalato la presenza di alcuni spinaci surgelati immessi su territorio italiano.

Il prodotto è realizzato in uno stabilimento in Germania e viene esportato anche in altri Paesi oltre che nel nostro. Nello specifico Slovacchia, Ungheria, Austria e Romania. Questa allerta alimentare giunge a seguito della riscontrata presenza di pezzi di plastica accidentalmente confluiti all’interno di alcuni spinaci surgelati. Non è stata resa nota la marca, ma il Sistema Rapido di Allerta Europeo su Alimenti e Mangimi ha comunicato i seguenti dati relativi al prodotto sottoposto ad allerta alimentare.

Prodotto: Crema di spinaci surgelata

Numero di lotto: 2020.1599

Data di scadenza: 31 Agosto 2021

Provenienza: Germania

Dal momento che il RASFF agisce con una attività di controllo alla frontiera, è da escludere la presenza di tale alimento sugli scaffali dei supermercati. In caso di imprevisti però l’invito è quello di contattare il produttore per ottenere informazioni su come comportarsi.

