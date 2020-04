Barbara D’Urso commenta la Fase Due dell’emergenza coronavirus a Pomeriggio 5 e annuncia: “finalmente potrò andare a trovare mio figlio”.

Barbara D’Urso tira un sospiro di sollievo per l’inizio della Fase Due che permette di andare a trovare i congiunti. La conduttrice, in diretta a Pomeriggio 5, ha spiegato al proprio pubblico le novità del Decreto del Governo che entrerà ufficialmente in vigore dal 4 maggio rivolgendo una serie di domande al sindaco di Bari, De Caro, presidente Anci.

Barbara D’Urso e l’inizio della Fase Due: “finalmente potrò andare a trovare mio figlio”

Dal 4 maggio, in Italia, comincerà la Fase Due ovvero la convivenza con il coronavirus. Come ha spiegato il Premier Conte, saranno così consentite le visite ai parenti. Una notizie che riempie di gioia anche il cuore di Barbara D’Urso. Dopo aver divertito i propri followers con una diretta condivisa con Cristiano Malgioglio, la conduttrice di canale 5, nella puntata di Pomeriggio 5 del 27 aprile, commentando le ultime novità decise dal Governo, ha espresso la propria gioia potendo finalmente andare a riabbracciare il figlio.

“Finalmente posso andare a trovare mio figlio che non vedo da due mesi anche se abitiamo vicino”, ha detto la conduttrice svelando di non vedere il figlio da due mesi avendo rispettato fedelmente le norme di sicurezza. La conduttrice vive sola a Milano, ma ora potrà finalmente andare a trovare il figlio. La D’Urso non ha aggiunto altro anche perchè i figli Giammauro ed Emanuele non amano che si parli di loro. Anche per la conduttrice, dunque, non è stato facile affrontare la quarantena e stare lontana dai suoi affetti.

Nelle scorse settimane, infatti, Barbara aveva pubblicato sulla sua pagina Instagram un bellissimo video in cui abbracciava i figli scrivendo: “torneranno gli abbracci” ed emozionando tutti i followers per l’intensità delle immagini e l’importante messaggio lanciato.