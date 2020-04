Benedetta Rossi su instagram: non solo ricette da cucinare

Bendetta Rossi, la cuoca della Marche più amata dagli italiani, pubblica sui social non solo ricette. Ecco come trascorre la sua quarantena

La nuova star della televisione è senza dubbio Benedetta Rossi, la cuoca marchigiana che ha scaldato le cucine di tutti gli italiani. Soprattutto in questo periodo di stretta, dove la gente è costretta a rimanere in casa e allora si dà alla cucina. La donna pubblica quasi tutti i giorni una nuova ricetta sui social, dà consigli di cucina a chi ne ha bisogno. Ma che succede quando invece di foto abituali pubblica qualcosa di inconsueto?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Emily Ratajkowski | nuovo taglio di capelli | “Come sto?” | FOTO

Benedetta Rossi, la foto insolita su Instagram

La foto pubblicata qualche ora fa mostra Benedetta insieme a suo marito a fare gli esercizi per il mal di schiena. A fare compagnia alla coppia è il cane Nuvola, la mascotte della famiglia. Il lunedì per la cuoca inizia così: in tuta e con un risveglio muscolare. I suoi fan l’adorano anche in versione atleta, anzi molti le chiedono a cosa serva l’esercizio o come si deve fare affinché faccia effetto. La cuoca marchigiana è diventata in poco tempo amica di tutti gli italiani.

Dal pane al ciambellone, dal cuscus a torte sfiziose, dalla frutta alla verdura. Ingredienti di ogni tipo. Benedetta oltre al profilo Instagram ha un suo blog dove pubblica tante ricette, aneddoti e consigli. La cuoca è seguita soprattutto dal pubblico televisivo.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale