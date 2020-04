Chiara Nasti, una delle fashion influencer più famose d’Italia, ha postato una storia su Instagram in cui si mostra mentre si allena a casa.

È una delle “top social” più seguite di tutte, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e sorella di Angela, tronista di ‘Uomini e Donne‘, Chiara Nasti è anche uno dei personaggi più seguiti su Instagram con più di 1,7 milioni di follower. Molto attiva sui Social e soprattutto su Instagram appunto. Ieri la fashion influencer ha pubblicato una serie di stories in cui si mostra con indosso una tutina azzurra molto aderente da cui si intravede il fisico perfetto e scolpito. La Nasti è intenta a eseguire una serie di squat con un pesetto in mano. Nella story successiva si mostra invece in primo piano parlando del fatto che da oggi in Campania (Chiara vive a Napoli) sarà permessa l’attività sportiva all’aperto, sempre rispettando il distanziamento sociale e le misure di sicurezza. Chiara si dice contenta di questa notizia che “già è molto” e “stiamo già facendo dei progressi”. Si rivolge poi ai suoi numerosissimi fan, dicendo di continuare a comportarsi bene e di uscire solo nei pressi delle proprie abitazioni e se ne possono fare a meno di non uscire proprio perché nessuno vuole tornare alla situazione di prima.

Chiara Nasti tra moda e Televisione

Chiara Nasti ha partecipato al primo reality di danza, chiamato ‘Dance Dance Dance’. Da allora è stata sempre più richiesta nel mondo della moda. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo libro ‘Diario di una fashion blogger‘. Nel 2018 parte per partecipare insieme a Francesco Monte, Rosa Perrotta, Paola di Benedetto ecc. per partecipare al reality ‘L’Isola dei Famosi’. Decide però, dopo poco, di abbandonare il gioco a causa della mancanza del suo fidanzato, Ugo Abbamonte.

Oggi Chiara continua la sua attività di modella e influencer e ha creato da poco la sua personale linea con il marchio di bellezza per capelli, Sunsilk.