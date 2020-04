Diletta Leotta fa palestra, l’allenamento fa furore – FOTO

Diletta Leotta continua a tenersi in forma anche a casa, la bellissima siciliana fa impazzire i suoi followers su Instagram

Al di là della ripresa di alcune attività produttive nell’inizio della Fase 2, proseguirà ancora per un po’ l’isolamento e il distanziamento sociale per molti di noi. Continua a restare a casa anche Diletta Leotta, la popolare conduttrice radiofonica e televisiva. Ma la bellissima siciliana, come noto, non è certo tipa da non sapere come occupare il tempo. Dal suo appartamento nel centro di Milano sta continuando a lavorare. E non solo.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, l’acqua addosso sul terrazzo di casa – VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, scatto con ‘panorama’ mozzafiato – FOTO

Diletta Leotta, fisico e curve da urlo

Per la catanese, è fondamentale fare, nei limiti del possibile, attività fisica, per mantenersi sempre in forma. La sua fortuna è poter sfruttare il tetto per poter mettere in pratica i suoi esercizi. Un workout documentato nel weekend su Instagram con delle stories, e con una foto che parla da sola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elettra Lamborghini mostra il lato B: “Io dopo 50 giorni di quarantena” – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emily Ratajkowski, nuovo taglio di capelli: “Come sto?” – FOTO

Diletta è davvero in forma smagliante, e, al solito, mette in mostra curve perfette, che fanno davvero girare la testa ai suoi followers. L’immagine della loro beniamina che fa stretching mette alla prova le coronarie, non c’è che dire. E non mancano, infatti, i commenti entusiasti ed ironici sull’attività fisica del volto principale di DAZN. Se lei in didascalia scrive che ‘La vita è tutta una questione di equilibrio’, più di qualcuno ammette che l’equilibrio lo ha perso…