Gian Luca e Michele Foglia sono i due fratelli piemontesi che non ce l’hanno fatta a sconfiggere il Covid-19. Erano ricoverati nello stesso reparto di rianimazione dell’ospedale di Casale Monferrato, nell’Alessandrino.

Da giorni combattevano contro il virus subdolo che a poche ore di distanza uno dall’altro se li è portati via entrambi. Non ce l’hanno fatta a vincere questa dura battaglia nonostante combattevano insieme, nello stesso reparto a pochi metri di distanza. Il farmaco sperimentale non li ha aiutati, sul loro corpo sofferente non ha funzionato.

Avevano 54 e 60 anni Gian Luca e Michele che lasciano da solo il loro terzo fratello Maurizio. Gian Luca se ne è andato mercoledì 22 aprile e sabato 25 aprile Michele lo ha raggiunto.

“Michele è stata la nostra vittima più giovane” ha raccontato il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi. Il primo cittadino ha voluto ricordare i due fratelli e mandare un messaggio di condoglianze al fratello superstite, Maurizio.

Riboldi non solo conosce bene i tre fratelli Foglia ma, insieme a tutta la cittadina, ha seguito con apprensione la loro vicenda sperando in un lieto fine che però non è arrivato. “Quando Michele non ce l’ha fatta – ha spiegato il sindaco di Casale Monferrato – abbiamo capito che la situazione era critica anche per Gian Luca”.

Due fratelli stroncati dal virus conosciuti da tutti

I due fratelli erano conosciuti da tutti nella cittadina. Un’intera comunità ha seguito la loro vicenda e il decorso della malattia.

Michele, il primo a non farcela, era rimasto vedovo due anni fa. Era un impiegato tecnico con una grande passione per la squadra di calcio locale, il Casale Calcio.

Alla famiglia le condoglianze del presidente Lino Gaffeo e di tutta la società: “Nel ricordo di quelli che ci hanno lasciato, il Casale vuole ancora una volta ringraziare la sua tifoseria per il sostegno che non è mai mancato. Sostegno che cercheremo di ripagare, quando si potrà, sul campo”.

Gian Luca, invece, fratello maggiore, lascia due figli e la moglie Barbara che, come da protocollo per i malati Covid-19, non hanno potuto essergli vicino nelle ore più difficili. Gian Luca era il titolare di una società che lavorava nello smaltimento dell’amianto.