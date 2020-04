Elettra Lamborghini mostra il lato B: “Io dopo 50 giorni in quarantena”

Questo periodo non è facile per nessuno, ma meno male che ci sono i personaggi famosi ad intrattenerci sui social. Elettra Lamborghini, Chiara Ferragni e Fedez, Giulia De Lellis e tanti altri. Grazie alle loro vicende e ai loro video divertenti, riusciamo a passare qualche secondo di spensieratezza e serenità. Proprio ieri sera Elettra ha pubblicato un video che ha fatto discutere ma anche molto, molto ridere.

Elettra senza veli: “Sto aspettando il mio fidanzato così” –> LEGGI QUI

Elettra Lamborghini infiamma i social con il balletto sexy

Davvero attiva sui social in questo periodo, sta ricevendo tantissime approvazioni, seguaci e likes. Già famosa prima, ovviamente, la sua partecipazione a Sanremo ha contribuito a rendere ancora più vasto il suo pubblico che ogni giorno la segue con affetto e ammirazione. Anche con tanta ironia. Infatti, poche ore fa, Elettra ha pubblicato un video dove addosso aveva un semplice body bianco.

Inizialmente di spalle ha sfoggiato il suo lato B tatuato, poi si è girata e ha mostrato quello che stava nascondendo. All’interno del body, c’era una parrucca con cui ha ballato sensualmente. Nella foto successiva, invece, un suo selfie dove sfoggiava un finto mono ciglio. “Io dopo 50 giorni di quarantena”.

Elettra: “In quarantena sto mangiando tantissimo” –> LEGGI QUI

Lo scatto è immediatamente diventato virale, insieme al video che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Sui social non si parla d’altro. Il video ha ovviamente anche smorzato un po’ la tensione accumulata ieri dopo il discorso di Conte alla nazione. Con molta ironia, qualcuno sui social ha esternato il proprio dispiacere per parrucchieri ed estetisti che non potranno riaprire prima del mese di giugno.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM PER ALTRE NOTIZIE SU TELEVISIONE, SPETTACOLO E GOSSIP