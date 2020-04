Elisabetta Gregoraci, la camicetta si apre: che spettacolo – FOTO

Elisabetta Gregoraci regala scatti da sogno anche in quarantena, una delle ultime foto accende davvero la fantasia dei fan

Proseguirà ancora per un po’ l’isolamento e il distanziamento sociale, stando alle notizie sulla Fase 2 contenute nel nuovo decreto del presidente del Consiglio. Lunghe giornate in cui ognuno di noi, se non impegnato a lavorare da casa o con la possibilità di uscire per farlo, cerca di passare il tempo. Una delle ‘occupazioni’ preferite dagli utenti del web è sbirciare sui profili delle proprie celebrità preferite su Instagram. Tra queste, continua a fare furore Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci, la camicetta e l’effetto vedo-non vedo

La showgirl calabrese ha compiuto da poco 40 anni, diventando sempre più bella con il passare degli anni. La sua routine, in questo periodo, è fatta di numerose attività con il figlio Nathan, ma non fa mai mancare ai propri followers qualche scatto molto particolare. Come uno degli ultimi postato qualche giorno fa.

Da poco sveglia, Elisabetta si fa ritrarre con un look piuttosto semplice e al tempo stesso malizioso. La camicetta è lasciata volutamente sbottonata, lasciando intravedere le sue forme generose e stuzzicando la fantasia di chi guarda. Di certo, non si può dire che osservarla sia un brutto modo per iniziare la giornata…