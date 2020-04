Per Emily Ratajkowski è tempo di sfoggiare una nuova acconciatura. Una volta tanto lei mostra ben altro rispetto alle sue forme mozzafiato.

Arriva un post diverso dal solito da parte di Emily Ratajkowski. La 28enne super modella statunitense infatti è spesso intenta a mostrare sé stessa in pose conturbanti. Dove molto spesso è svestita o comunque indossa il ‘minimo sindacale’ di abiti.

E quindi diciamo che le sue immagini nella normalità fanno notizia. È il caso dell’ultimo scatto che riprende la bellissima top model, che pure sta vivendo in quarantena come buona parte del resto del mondo. Qui la splendida Emily mostra un look nuovo, ed è proprio questo ad averla spinta a farsi ritrarre. “Mi sono fatto un taglio di capelli e ho fatto un giro così”.

Emily Ratajkowski, la nuova acconciatura

La speranza è che in realtà i capelli sia stata lei stessi ad acconciarseli, e che non ci sia stato alcun giro. Infatti si tratterebbe di due violazioni importanti delle norme di contenimento dell’epidemia. Che proprio negli Stati Uniti ora sta colpendo in maniera devastante, più che in ogni altra parte del mondo.

Ad ogni modo i tantissimi ammiratori di Emily le stanno riservando solamente parole dolci e gentili e tanti complimenti per il suo nuovo look. Complimenti decisamente più che meritati.

