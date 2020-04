Fase 3, che cos’è e quando partirà

La Fase 3 del Covid-19 è ancora lontana e, dopo aver studiato le tempistiche della Fase 2, molte persone si chiedono quando si tornerà alla normalità.

La fase 3 sarà il momento in cui usciremo definitivamente dall’emergenza del Coronavirus e si tornerà alla normalità sociale e lavorativa. Bisognerà attendere la valutazione degli esperti per capire quando inizierà la fase 3. Ma la sensazione è che la Fase 3 potrebbe iniziare durante l’estate 2020 o almeno per alcune categorie sociali. Per altre, la Fase 3 potrebbe iniziare addirittura nel 2021. Orizzonte Scuola ha provato a stilare un quadro della situazione post virus, mettendo sul tavolo la data del 21 settembre 2020 per una riapertura graduale delle scuole. Ma è un dato non certo, in quanto non è stato confermato dalla comunità scientifica e in Italia poi la calendarizzazione dell’apertura delle scuole spetta alle regioni. Non è escluso che anche l’entrata sarà graduale, con la scelta di gruppi misti o l’alternanza classe/casa per non creare assembramenti, almeno in una fase iniziale. Non esiste nemmeno una data per la ripresa del campionato di Serie A di calcio. Al momento, la ripresa degli allenamenti sarà fatta il 4 maggio e la ripresa del campionato a porte chiuse tra il 24 maggio e il 7 giugno 2020, terminando quindi in estate. Pe quanto riguarda i concerti saranno fatte delle modifiche. Sulla questione è intervenuto Tiziano Ferro a ‘Che tempo che fa’: “Noi abbiamo bisogno di sapere se si possono fare concerti, abbiamo bisogno di risposte, ad oggi tecnicamente non sappiamo nulla. Lo dobbiamo anche a chi lavora ai concerti per il palco, i tecnici, tutti quanti. Quindi io chiedo al governo delle risposte, ne abbiamo bisogno anche noi”.

Fase 3: estate al mare

Si parla di disinfettare periodicamente la sabbia, di aumentare la distanza tra gli ombrelloni (14-16 metri quadrati) e di zone con massimo 4 persone. Le aree gioco saranno chiuse e nei ristoranti sarà consigliato il distanziamento e potrebbe essere incentivato l’uso di posate monouso e mascherine.

Un’azienda di Modena starebbe pensando di posizionare dei box plexiglass tra gli ombrelloni in modo tale da mantenere inalterato il distanziamento fisico.