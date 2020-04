Gianluca Vacchi, nuovo utilizzo del tavolo da biliardo | VIDEO

Non smette di far parlare di sé, anche in quarantena, Gianluca Vacchi. Questa volta l’ennesima trovata per ballare e divertirsi al tempo della quarantena

Posta tutto della sua vita tra lusso, trasgressione, posti da favola ed i suoi balletti che fanno sempre accendere il web. È Gianluca Vacchi, uno degli uomini più ricchi al mondo che si è saputo far conoscere grazie ai social e ogni volta collezioni milioni e milioni di like.

Anche se le sue trasferte ora sono ferme per via dell’emergenza sanitaria il suo humor e la sua voglia di non prendersi mai troppo sul serio non si fermano. Anche in quarantena Gianluca Vacchi tiene i suoi followers attaccati su Instagram a seguirlo. Questa volta ha deciso di mostrare un uso tutto particolare del tavolo da biliardo.

Gianluca Vacchi in quarantena: balla e gioca a golf sul tavolo da biliardo

Non sbaglia un colpo Gianluca Vacchi, nella vita come sui social. E questa volta non lo fa nemmeno nelle buche per giocare a golf. Chiuso nella sua casa che fa invidia anche ai più ricchi, ogni giorno l’imprenditore conosciuto come Mr. Enjoy mostra i lati più allegri della sua patinata quarantena.

Questa volta si è inventato un nuovo balletto sul tavolo da biliardo. Ma non solo. Il tavolo è usato non solo come cubo ma anche per giocare a golf. A piedi scalzi, pantalone beige, camicia azzurra e coppola, prima di posizionarsi per tirare, Vacchi allieta i suoi fan con un super movimento di bacino. Fa impazzire letteralmente tutti che lo definiscono un “genio”

È così che lui passa la sua giornata, senza porsi troppo l’esigenza di tutti gli italiani che vorrebbero almeno uscire per fare una passeggiata. La sua vita in “reclusione” è scandita da musica, balletti ed idee stravaganti.

“Quarantine fantasy activities… missing outdoor golf. Enjoy”. Questa la didascalia a corredo del video che si appresta a diventare uno dei più seguiti e cliccati di Mr. Enjoy. Un soprannome che si è conquistato proprio per la sua capacità di divertirsi e far divertire, attraverso i social, in modo semplice ma sempre patinato.

Quasi 15 milioni di followers su Instagram nonostante non sia né un attore, né un cantante, né un modello e né tantomeno uno sportivo. Un ricco ereditiero e un imprenditore con un conto a sei zero che ha saputo usare internet ed i social per diventare virale.