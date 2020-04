Kim Jong – Un è morto? Tutta la verità sul leader nordcoreano

Kim Jong – Un è morto davvero? Resta il misterio sulle condizioni del leader nordcoreano. Ecco tutto quello che si sa sulla sua salute.

Kim Jong – Un, il leader nordcoreano è morto davvero? Quali sono le sue reali condizioni di vita? Da giorni si rincorrono rumors sullo stato del leader della Corea del Bord. Da un lato ci sono nea in merito alla presunta morte e, dall’altro, ci sono notizie che parlano di condizioni stabili, ma smentiscono la morte. Qual è, dunque, la verità?

Kim Jong – Un morto o in fin di vita? Quello che si sa sul dittatore della Corea del Nord

Cos’è successo davvero a Kim Jong? Il mistero sulle condizioni del leader della Corea del Nord continua. Ad alimentare rumors sul suo stato di salute è la sua assenza. Kim, infatti, non appare in pubblico dallo scorso 11 aprile, quando si è tenuta una riunione del Politiburo del Partito dei Lavoratori da lui guidato. Un’assenza che, secondo il sito Daily Nk, sarebbe dovuta ad una delicata operazione chirurgica cardiovascolare. Dopo l’operazione sarebbe stato trasferito in una residenza fuori Pyongyang, sul monte Myohyang. Tuttavia, come scrive il sito TPI, ad alimentare sospetti, è l’assenza di Kim in due occasioni importantissime per la Corea del Nord. Kim, infatti, non si è fatto vedere nè il 15 aprile, giorno in cui si celebra il fondatore del Paese, suo nonno Kim Il-sung nè il 25 aprile, giorno in cui si celebra la fondazione dell’Esercito Popolare Rivoluzionario Coreano.

Il 25 aprile si sono diffuse news in merito prima alla malattia di Kim e poi in merito alla presunta morte. La notiia della morte, però, è stata smentita. Il 26 aprile, il Dong A Ilbo, un quotidiano sudcoreano ha svelato di aver visto Kim in una località balneare sulla costa orientale della Corea del Nord. I media sudcoreani, inoltre, assicurano che il leader sia vivo mentre la Corea del Nord non fornisce indicazioni su dove si trovi il leader 36enne.