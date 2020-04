Ludovica Comello e il suo lockdown da neomamma

Ludovica Comello, da poco mamma, si diverte a pubblicare Instagram Stories in quarantena. Ecco cosa è successo nel weekend

Ludovica Comello, l’attrice conosciuta per aver esordito nella serie televisiva disney “Violetta”, è diventata da poco mamma e si gode la sua quarantena insieme alla sua famiglia. Tra un sonnellino e l’altro del figlio, la ragazza si diverte con qualche storia Instagram. Ecco cosa è successo nel weekend.

Ludovica Comello, si diverte con i suoi fan

La Comello, sta trascorrendo il lockdown insieme a suo marito e al piccolo arrivato. Ma a quanto pare, nonostante abbia da fare per la nuova vita da mamma, l’attrice conta i giorni che mancano per la fine della stretta. Attraverso un post pubblica un video che ritrae il suo volto pensieroso. Il sottofondo è la conta del gatto. Molto divertente.

La quarantena è dura per tutti. Anche per i vip che si trovano costretti a rimanere in casa. Per fortuna la Comello sarà molto indaffarata con il nuovo arrivato, nato proprio durante lo lockdown. L’attrice in questo periodo ha festeggiato anche il compleanno, ha soffiato le candeline abbracciando il suo bambino. Una festa davvero speciale, passata tra le braccia del marito e della nuova vita.