Mara Venier in diretta con Bonolis, che risate su Instagram

Mara Venier continua ad intrattenere il suo pubblico anche con mezzi ‘insoliti’, la diretta Instagram su Bonolis regala momenti esilaranti

Mara Venier, anche in questo periodo di quarantena, continua ad essere un volto molto presente nelle case degli italiani. La conduttrice continua a portare avanti Domenica In, in un formato nuovo e ovviamente adattato alle esigenze della situazione, con collegamenti da casa degli ospiti in videochiamata. Ma non mancano la sua consueta verve, il calore e la genuinità. Anche se lei stessa ha confessato in una diretta Instagram a Paolo Bonolis: “Ero terrorizzata, per una domenica non sono andata in onda. E’ successo quando si è saputo della positività di Sileri al coronavirus. Poi la rete ha preso provvedimenti”.

Mara Venier e Paolo Bonolis, la coppia esilarante

Nel corso della chiacchierata tra i due amici di vecchia data, non sono mancati battute e scherzi, con momenti davvero esilaranti. Mara ha chiesto in particolare a Paolo: “Ma tu quando torni in Rai?”. Senza filtri, Bonolis ha replicato: “Adesso non posso, ma poi, boh…che c… ne so! Quando me va!”.

Nel corso dei molti racconti di aneddoti di vita professionale e privata, ha fatto irruzione anche, ad un certo punto, Nicola Carraro, compagno della Venier. L’uomo è comparso più di una volta nell’inquadratura dell’obiettivo e Mara scherzosamente lo ha redarguito: “Ma tu che c… c’entri?”.