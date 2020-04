Nino D’Angelo, il ricordo struggente su Facebook

Nino D’Angelo, grave perdita per il cantante partenopeo: il messaggio toccante di lutto su Facebook per una persona a lui cara

Il cantante napoletano Nino D’Angelo ha condiviso su Facebook il dolore per la scomparsa di una persona cara. E’ venuta a mancare una delle sue più grandi sostenitrici, forse la sua fan numero uno. Si tratta di una persona che lo ha sempre seguito in tutti i suoi concerti, al punto che si era creato tra i due un legame sincero, autentico, indissolubile.

Nino D’Angelo, l’addio ad una persona cara: la grave perdita

In un post su Facebook, Nino ha commentato così la scomparsa di Rossella Ruggiero: “Non ci posso credere, veramente una dolcissima madre e piena d’amore per la sua famiglia. Per una vita sempre al mio fianco a sostenermi e a regalarmi il sorriso di chi ti vuole bene veramente. Rossella Ruggiero D’Angeliana, cosi’ si faceva chiamare in onore a me…Andate a visitare il suo profilo, solo cosi’ potete capire quanto mi ha amato. Sono vicino al marito, ai figli e a tutta la sua famiglia…”.

E’ arrivato, in risposta, anche il commento commosso della figlia della donna: “Non puoi immaginare quanto lei ti amava e sicuramente continua ad amarti anche ora. Mi diceva sempre: ‘Se mi succede qualcosa avvisa Nino, va a finire che non mi vede più ai suoi concerti e pensa che io non lo voglio seguire più!’. Sono cresciuta con te e le tue canzoni e ti ho amato anche io grazie alla mia mamma…”.