Non siamo più in emergenza sanitaria e il 4 maggio inizierà ufficialmente la fase 2.

Matteo Bassetti, presidente della Società italiana di terapia antinfettiva, direttore delle malattie infettive a Genova ha dichiarato, come si legge su Quotidiano.net, che l’emergenza sanitaria grave è terminata.

In base alle dichiarazioni del professore, dopo una prima fase molto critica sia per numero di pazienti sia per criticità dei casi, nel mese di marzo, la situazione si è stabilizzata.

Aprile sarebbe quindi stato il mese della svolta.

Tuttavia, il professore ha anche criticato una certa esagerazione nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ad esempio: Matteo Bassetti spiega infatti che non ha alcun senso portare la mascherina quando si è soli o in luoghi isolati.

Ma se l’emergenza è finita perchè non possiamo riprendere la nostra vita di prima?

Anche se l’emergenza grave pare terminata il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha da poco dichiarato: “Siamo lontani dalla fine della pandemia. L’Oms è preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa”. E ha aggiunto: “La strada è ancora lunga, siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i Paesi. Ma il ruolo della politica è fondamentale, soprattutto quello dei parlamenti”.

In Italia, nel frattempo, ci stiamo preparando per la fase 2. Ieri, 26 aprile è stato emanato il decreto governativo che indica le regole di convivenza da rispettare dal 4 maggio e l’app Immuni è stata scelta e a breve sarà diffusa.

In realtà la medicina non ha ancora chiarito del tutto le dinamiche del virus.

Inoltre, non essendo stato fatto uno screening della popolazione non è chiaro quanti siano gli asintomatici.

Sono molto significative ancora una volta le le affermazioni di Matteo Bassetti: “Siamo stati i primi che hanno chiuso, saremo gli ultimi a riaprire, c’è stata tanta paura forse troppa, poco coraggio, forse anche per colpa nostra e dell’Oms“.

C’è da sperare che le ultime indicazioni di alcuni esperti sul possibile impatto del caldo sul virus siano fondate.

