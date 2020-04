Decreto aprile-maggio. Le ultime notizie pubblicate il 26 aprile. Quali sono le novità? Bonus partite iva 800 euro er autonomi, professionisti e cococo

Ieri sera si è tenuta la tanto attesa conferenza stampa di Conte. Finalmente dal 4 maggio inizierà la famosa fase 2. La maggior parte degli italiani potrà tornare a lavorare, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Ma a livello economico cosa ci aspetta? Il nuovo decreto Aprile-Maggio pone l’attenzione sulla validità del bonus partite iva che passerà dai 600 agli 800 euro. A chi spetterà ? Scopriamolo insieme.

Decreto aprile-maggio. Bonus a 800 euro

Il governo sta lavorando al prossimo decreto che dovrà essere confermato tra pochi giorni. Saranno stanziate risorse per aumentare l’indennità del bonus di 200 euro, salendo così a 800. Saranno rivisti i requisiti di accesso rispetto a quelli stabiliti lo scorso mese ed inoltre, come ha già accennato Conte, per quelli già inscritti basterà un semplice click per chiederli di nuovo. “Nessuno rimarrà indietro – sottolinea il ministro Catalfo – stiamo lavorando al nuovo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo – continua – in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e – dichiara – introdurre un reddito di emergenza di 500 euro per le fasce più deboli“.

Secondo il decreto saranno prorogati la Cassa Integrazione, il congedo parentale straordinario Inps o il bonus baby sitter ed infine le scadenze fiscali. Il bonus colf e badanti aumenterà di 200 euro, e quello per i figli under 14 con assegno da 80 a 160 euro. “In questa crisi – sottolinea il ministro Catalfo – nessun cittadino o lavoratore deve rimanere indietro” Conclude.