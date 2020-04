Il commento di Paolo Bonolis su Feltri e sulle dichiarazioni più che censurabili fatte dal giornalista riguardo ai meridionali.

Anche Paolo Bonolis critica Vittorio Feltri, dopo le esternazioni di quest’ultimo in merito alla “inferiorità dei meridionali”. Parole che non stanno né in cielo né in terra e che sembrano quasi dettate da un astio di natura personale.

Fatto sta che generalizzare in maniera così banale rappresenta un comportamento non consono da chi si fregia di titolo di giornalista e di direttore di un quotidiano venduto su tutto il territorio nazionale. E Bonolis, nel corso di una chiacchierata online in videocollegamento su Instagram con Mara Venier e con il di lei marito, Nicola Carraro, è tornato su questa vicenda.

Bonolis Feltri, il conduttore tv: “L’ha detta proprio grossa, biblica”

La Venier aveva introdotto il discorso così. “A me piacciono molto i meridionali, anche se l’argomento adesso è molto scottante per via di quanto successo. E Bonolis aggiunge quanto segue. “Beh, anche a Feltri da quello che dicono, è venuto un casino da quello che ha detto ma era ovvio, ha detto una str…a epocale, biblica”. Pensiero condiviso pure da Carraro. Ma sono diversi altri i vip che si dissociano totalmente dall’anziano giornalista e da quelle che sono affermazioni del tutto incondivisibili. “Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi? I meridionali in molti casi sono inferiori”, aveva detto il bergamasco a ‘Fuori dal Coro’.

Si tratta della trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano. Intanto si attendono provvedimenti importanti dall’Ordine dei Giornalisti.

