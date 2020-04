Wanda Nara, abbronzatissima al sole: che bikini – FOTO

Wanda Nara si distende al sole, momenti di relax per la esplosiva showgirl argentina in riva al lago di Como: curve suadenti in costume

Le belle giornate primaverili farebbero voglia di uscire, ma purtroppo lo stato dell’emergenza coronavirus renderà necessario l’isolamento ancora per qualche settimana. Le prime riaperture produttive della Fase 2 non cambiano di fatto, ancora fino al 18 maggio, le numerose restrizioni ai liberi spostamenti. Per chi ha la fortuna di avere uno spazio aperto in giardino, o comunque un terrazzo, c’è la possibilità di mettersi a prendere un po’ di sole. Cosa che ha fatto Wanda Nara.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wanda Nara e Icardi, il divertente video con Keylor Navas e sua moglie

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wanda Nara, trappola ai followers: “L’occhio cade lì” – FOTO

Wanda Nara, sensualissima in costume: lo scatto al sole

La showgirl argentina, come noto, è con la sua famiglia nella villa sul lago di Como. A bordo lago, in giardino, ha potuto passare un po’ di relax trascorrendo un po’ della domenica al sole. Lo scatto postato su Instagram ha fatto immediatamente il giro del web e non poteva essere altrimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo, la mano nei jeans infiamma i fan: “Ogni tanto…” – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta fa palestra, l’allenamento fa impazzire i followers – FOTO

Risaltano, come sempre, le curve generose e la sensualità di lady Icardi. In bikini, si conferma ancora una volta estremamente provocante, mettendo in mostra oltretutto un lato B tonico come non mai. Non sappiamo se e quando potremo tornare ad uscire, ma scatti del genere aiutano sicuramente ad ingannare l’attesa…