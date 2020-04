Contro le rughe d’espressione e di età si può fare ricorso all’assunzione di alcuni alimenti che rappresentano un valido alleato contro lo scorrere del tempo.

Dopo i 40 anni, senza distinzione di sesso, tutti devono confrontarsi con lo spiacevole fastidio delle rughe d’espressione e di invecchiamento. E se la vita inizia proprio a quell’età è bene affiancarsi ad alleati potenti di cui per fortuna la natura ci ha donato ovvero degli alimenti che possono limitare la presenza di rughe d’espressione o dovute all’età. La salute della nostra pelle parte dalle buone abitudini che riguardano la capacità di mettere gli alimenti giusti a tavola.

LEGGI ANCHE -> Bimba di 6 mesi operata al cuore e malata di Covid-19, batte il virus

Cinque alimenti anti rughe

Fra quei cibi che dimostrano di essere un valido alleato nella lotta contro le rughe ci sono indubbiamente i mirtilli. Il gustoso frutto rosso contiene una grande quantità di Vitamina C e Vitamina A, studi recenti hanno inoltre scoperto che i mirtilli possono ridurre la perdita di collagene permettendo quindi alla pelle di restare tonica più a lungo. Contro l’invecchiamento cellulare è bene assumere anche gli spinaci che grazie all’elevato contenuto di acqua riesce ad idratare la pelle rendendola più elastica. Ricche di omega 3, le noci sono un alimento ricco di antiossidante che riesce a rinforzare la membrana cellulare. Un altro frutto che ha dimostrato di essere ottimo per contrastare il fastidioso invecchiamento della pelle con la conseguente presenza delle rughe è il melograno. I suoi frutti sono infatti dotati di un’elevata concentrazione di Vitamina C, indispensabile per tenere sotto controllo i radicali liberi. Infine i peperoni possono essere considerati un alimento utilissimo per riuscire a favorire l’effetto anti-età sulla nostra pelle.

LEGGI ANCHE -> L’importanza di bere acqua prima di addormentarsi

I benefici di questo alimento nascono dalla presenza di carotenoidi, molto efficaci per proteggere il corpo dall’inquinamento e dai raggi ultravioletti, due fattori che possono incidere molto sulla salute e sulla bellezza della nostra pelle.