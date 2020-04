Alessia Marcuzzi pensa già alle vacanze estive 2020

Alessia Marcuzzi si diverte a pensare all’estate 2020. La conduttrice televisiva si diverte a postare foto su instagram in un outfit molto simpatico

Alessia Marcuzzi si diverte a postare foto pensando all’estate 2020. In quarantena, tra un workout e l’altro, la conduttrice televisiva immagina come potrebbero essere le vacanze in questo anno così inimmaginabile. Foto sexy e divertenti, outfit sensuali. Capelli sciolti e spettinati e un bacio virtuale per tutti. Un selfie simpatico nella cabina armadio, tra outfit diversi, pronti all’occasione. La Marcuzzi sfoggia tutta la sua bellezza in un look davvero divertente. Ma tra i commenti qualcuno scrive: “Gambe storte”.

Alessia Marcuzzi in versione vacanze romane

Visualizza questo post su Instagram Faccio finta di andare al mare, a mostra’ le chiappe chiare😂 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 28 Apr 2020 alle ore 2:26 PDT

La conduttrice sfoggia tutta la sua sensualità. Borsa a tracolla, cappello e si va. “Faccio finta di andare al mare, a mostra le chiappe chiare”. Si diverte la Marcuzzi in versione “vacanze romane”. La donna sdrammatizza in questo momento così incredulo e critico. Non sono mancati commenti simpatici e altri meno. La Marcuzzi ancora una volta si rivela a tutti per quella che è: semplice, spontanea e sempre sorridente. Pronta a mettersi in gioco in qualsiasi situazione. I suoi fan la adorano e la maggior parte del pubblico italiano la ammira. In questi giorni di lockdown la conduttrice appare ancora più naturale di quello che sembra. Non ha bisogno di filtri o trucco, gli italiani la amano già così.

