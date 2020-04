Barbara D’Urso come non l’avete mai vista: la conduttrice pubblica una foto del suo passato e si mostra ai fans come non aveva mai fatto prima.

Barbara D’Urso tira fuori dal cassetto dei ricordi una foto dei suoi anni scolastici e stupisce tutti i fans. Una foto in bianco e nero del V ginnasio in cui la D’Urso chiede ai followers si trovarla tra i suoi compagni.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale

LEGGI ANCHE—>Wanda Nara | in posa mentre prende il sole | mai vista così | FOTO

Barbara D’Urso e la foto del ginnasio, l’indovinello ai fans: “quale sono?”

In attesa di poter riabbracciare il figlio come prevede il decreto che dà ufficialmente il via alla Fase Due, Barbara D’Urso, prima di tuffarsi in una nuova giornata lavorativa raggiungendo gli studi Mediaset per condurre una nuova puntata di Pomeriggio 5, ha condiviso la sua mattina con i followers. Dopo aver mostrato la preparazione di ciò che mangerà a base di melanzane, la conduttrice ha pubblicato una foto dei suoi anni scolastici.

LEGGI ANCHE—>Emily Ratajkowski, nuovo taglio di capelli: “Come sto?” – FOTO

“Per il martedì vintage oggi un quiz solo per voi: trova l’intrusa. Foto di classe V Ginnasio 71/72, quale sono?!?”, chiede la conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso. “In alto a sinistra…camicia bianca e golfino scuro”, scrive un utente. E altri aggiungono: “Sei la ragazza col cappotto a scacchi”, “quella con la cravatta”, “Giacca a quadri accanto al professore”, scrivono gli utenti provando ad indovinare.

LEGGI ANCHE—>Diletta Leotta | l’acqua addosso sul terrazzo di casa | VIDEO

Barbara, dunque, continua a fare compagnia ai fans. La D’Urso ha così annunciato una nuova diretta condivisa con Cristiano Malgioglio. Dopo la prima diretta con cui hanno divertito il popolo di Instagram, la D’Urso e Malgioglio tornano a chiacchierare in diretta sul famoso social network. Cosa combineranno?