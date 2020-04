Barbara D’Urso, dove vive: la casa è da sogno – FOTO

Barbara D’Urso, la popolare conduttrice Mediaset vive in una casa da sogno: gli scatti su Instagram mostrano un ambiente di lusso

In questa lunga fase di isolamento domestico, che per alcune persone si interromperà il 4 maggio mentre per altre dovrà continuare ancora per un po’, è aumentato se possibile il contatto sul web tra gli utenti e le proprie celebrità preferite. Non poche di queste, hanno utilizzato i propri profili social come spazi di condivisione della propria vita quotidiana, per fornire uno sfogo ai followers. E in più di qualche caso, li hanno fatti virtualmente entrare nelle proprie case, mostrando dove vivono.

Barbara D’Urso, una vita al top: abitazione da sogno

Un caso che riguarda anche Barbara D’Urso, la popolare conduttrice di Mediaset. Sul suo profilo Instagram si possono vedere molte immagini della sua casa, a Cologno Monzese, non lontano dagli studi. Una dimora, come si può immaginare, lussuosa ma anche molto chic, in linea con la padrona di casa. Dove domina il colore bianco, con vari ritocchi naturalistici e floreali.

Non mancano, come si vede, arredi anche molto particolari. Spazi naturalmente molto ampi, pieni di ogni comfort. Con in più una palestra personale che da’ il tocco finale, per tenersi sempre in forma.