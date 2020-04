Bere acqua prima di mettersi a letto è una buona abitudine. Ma c’è una tempistica precisa da rispettare

Il consiglio del medico curante o del dietologo è quello di bere tanta acqua durante il giorno. La quantità che il nostro corpo deve assumere durante il giorno è pari a 2 litri. Ma il raggiungimento dell’obiettivo giornaliero deve essere distribuito in maniera costante calibrando le dosi. Bere tanti bicchieri d’acqua durante il giorno può portare benefici e sollievi per le attività che occupano la nostra quotidianità. Ma bisogna attenzionare il livello quando si arriva alla fine della giornata. Secondo uno studio, alcuni ricercatori canadesi hanno analizzato e individuato il problema di come sconfiggere la disidratazione.

Consumare tanta acqua durante il giorno porta benefici al corpo ed evita l’interruzione del sonno durante la notte. Ma l’ausilio durante nelle prime ore dell’orologio arriva da una sostanza rilasciata autonomamente dal nostro corpo, definita vasopressina, che rappresenta l’ormone antidiuretico che controlla la ritenzione idrica. Questo è il motivo principale per ottemperare al bisogno di bere durante la giornata piuttosto che svegliarsi e soddisfare il fabbisogno nelle ore notturne.

Quando bere prima di mettersi a letto e quali sono i benefici

L’attenzione che l’uomo deve dare al fabbisogno di immagazzinare acqua è fondamentale anche per la reazione degli stimoli del suo organismo. L’acqua infatti agisce particolarmente sul tratto digestivo e sulla struttura muscolare dell’uomo portando quel beneficio di iniziare ad affrontare al meglio la propria giornata. Un altro amico dell’uomo che trae privilegio dal considerare l’acqua come elemento essenziale per il suo organismo è il cervello. L’acqua aumenta le capacità cognitive del sistema nervoso, preparato all’intenzione di esercitare questo bene primario prima di andare a letto.

Ma c’è una caratteristica nei tempi da rispettare per poter affrontare in maniera del tutto tranquilla le ore di sonno. Secondo il team di ricercatori canadesi, bere acqua due ore prima di addormentarsi è il rimedio più efficace perchè purifica l’organismo dalle tossine, causate dalla cattiva alimentazione o dall’inquinamento ambientale al quale siamo sottoposti.