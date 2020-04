Calcio e coronavirus, molti dubbi e difficoltà verso il ritorno in campo: uno dei principali campionati europei verso la sospensione definitiva

Il mondo del calcio prova a ripartire e a concludere la stagione, ma l’evoluzione della pandemia al momento sta creando non poche difficoltà e discussioni sul tema. La Uefa ha dettato come data ultima per terminare i campionati quella del 3 agosto, per le federazioni che potranno tornare in campo. Le singole situazioni nazionali chiedono interventi diversi, ci sono già stati i primi tornei sospesi in via definitiva. Adesso, anche uno dei principali campionati europei va verso lo stop e la ripresa soltanto nella prossima stagione.

Calcio e coronavirus, Ligue 1 verso la sospensione

Il primo ministro Edouard Philippe, in Francia, ha annunciato che non ci saranno eventi sportivi nel paese fino ad agosto. Dopo lo stop già decretato dei campionati semiprofessionistici e amatoriali, dunque ecco la chiusura anche per quanto riguarda Ligue 1 e Ligue 2. Nel paese transalpino, nuova recrudescenza dei contagi negli ultimi giorni e le discussioni infuriano sulla decisione di riaprire le scuole a partire dall’11 maggio. Decisione che potrebbe essere ulteriormente rivista.

A questo punto, la Federcalcio francese si riunirà all’inizio di maggio per definire i piazzamenti per le coppe europee da comunicare all’Uefa. La classifica al momento dello stop recitava: Psg 68 punti, Marsiglia 56, Rennes 50, Lille 49. Le prime due dunque dovrebbero andare alla fase a gironi di Champions League, la terza ai preliminari, la quarta alla fase a gironi di Europa League.